Периметр прямоугольника равен 22 см а одна из его сторон 7 см

Геометрия
Периметр прямоугольника равен 22 см а одна из его сторон 7 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7*2=14 (см) две первых одинаковых стороны прямоугольника. 2) 22-14=8 (см) две вторых одинаковых сторон прямоугольника. 3) 8:2=4 (см) длина второй стороны прямоугольника. Ответ: 4 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А8-36/7 б2 1/8 +3 5/12 пж решите срочняк на листочек)
Ответить
Химия
Чистым веществом является:а) детская вода б) отфильтрованная вода в) горная вода г) дистиллированная вода. Срочно!!!!!!
Ответить
Математика
Разделите число 120 в отношение 2 3 заранее спасибо
Ответить
Математика
Приведите дробь 2 9 к знаменателю 27 чему равен чеслитель превидёной дроби
Ответить
Экономика
Привести примеры факторов производства
Ответить