Периметр прямоугольника равен 22 см а одна из его сторон 7 см
Геометрия
Периметр прямоугольника равен 22 см а одна из его сторон 7 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7*2=14 (см) две первых одинаковых стороны прямоугольника. 2) 22-14=8 (см) две вторых одинаковых сторон прямоугольника. 3) 8:2=4 (см) длина второй стороны прямоугольника. Ответ: 4 см.
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