З двох станцій відстань між якими 24 км одночасно в одному напрямі вирушають два поїзди .Потяг що рухається позаду має швидкість 72 км/год.Яка швидкість поїзда що рухається попереду якщо другий потяг наздогнав його через 3 год ...

Математика

З двох станцій відстань між якими 24 км одночасно в одному напрямі вирушають два поїзди .Потяг що рухається позаду має швидкість 72 км/год.Яка швидкість поїзда що рухається попереду якщо другий потяг наздогнав його через 3 год після початку руху?

Автор: Гость