З двох станцій відстань між якими 24 км одночасно в одному напрямі вирушають два поїзди .Потяг що рухається позаду має швидкість 72 км/год.Яка швидкість поїзда що рухається попереду якщо другий потяг наздогнав його через 3 год ...

Математика
З двох станцій відстань між якими 24 км одночасно в одному напрямі вирушають два поїзди .Потяг що рухається позаду має швидкість 72 км/год.Яка швидкість поїзда що рухається попереду якщо другий потяг наздогнав його через 3 год після початку руху?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72*3=216 км- проехал поезд для того чтобы догнать 2 поезд 2) 216-24=192 км (проехал 2 поезд за 3 часа) 3) 192/3=64 км/ч скорость второго поезда
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