На сколько больше значение выражения 3035 умножить в скобочках 10 плюс 2 закрывается скобочка чем значение выражения 3035 умножить на 2
Математика
На сколько больше значение выражения 3035 умножить в скобочках 10 плюс 2 закрывается скобочка чем значение выражения 3035 умножить на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 30350 так как в первом в 10 раз больше умножают, а 3035x10=30350.
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