В каком слове пропущен мягкий знак? 1) солов(?)и 2) коч(?)ка 3) удач(?)ный

Русский язык
В каком слове пропущен мягкий знак? 1) солов(?)и 2) коч(?)ка 3) удач(?)ный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 соловьи 2 кочка 3 удачный
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