По каким признакам можно определить то, что молоко - смесь, а не сложное вещество, кроме формулы?
Химия
По каким признакам можно определить то, что молоко - смесь, а не сложное вещество, кроме формулы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоко - это гетерогенная система, эмульсия (жидкие жиры в жидкой фазе), которая при отстаивании расслаивается: жир поднимается в верхнюю часть сосуда, сыворотка скапливается в нижней части. С помощью физических методов можно разделить фазы, чего невозможно сделать в случае сложного вещества.
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