Распределить элементы в порядке усиления Металлических свойств: калий, магний, алюминий, натрий Распределите элементы в порядке уменьшения неМеталлических свойств: азот, бор, кислород, фтор
Химия
Распределить элементы в порядке усиления Металлических свойств: калий, магний, алюминий, натрий Распределите элементы в порядке уменьшения неМеталлических свойств: азот, бор, кислород, фтор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По Формуле: O→S→Se4.У самой такое задание было))
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