Заранее спасибо... обьясните,для чего овощеводы ведут борьбу с колородским жуком ,если известно,что личинки жуков питаются листьЯми картофеля,а не портят?
Биология
Заранее спасибо... обьясните,для чего овощеводы ведут борьбу с колородским жуком ,если известно,что личинки жуков питаются листьЯми картофеля,а не портят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идёт затрата растения на регенирацию. И их вонь ядовита. Если не боротся они съедят всё.
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