Помогите пожалуйста написать 3 предложения с большой буквой и 3 предложения с ковычками
Русский язык
Помогите пожалуйста написать 3 предложения с большой буквой и 3 предложения с ковычками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С заглавной буквы: Варя испекла пирог. Осень давно вступила в свои права. Когда я прихожу домой со школы, учу уроки. С кавычками: Варя испекла пирог и пригласила гостей: "Пора на чай!" Я написал в тетради по русскому: "Осень вступила в свои права". Когда я прихожу со школы, мама мне говорит: "Учи уроки!"
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