Помогите решить задачку если вам не лень :) Вот задачка : Две бригады рабочих посад??ли 220 яблонь .Первая бригада сажала 40 яблонь в день , а вторая 50 яблонь .Вторая бригада начала работу на один день позже первой . Сколько я...
Математика
Помогите решить задачку если вам не лень :) Вот задачка : Две бригады рабочих посад??ли 220 яблонь .Первая бригада сажала 40 яблонь в день , а вторая 50 яблонь .Вторая бригада начала работу на один день позже первой . Сколько яблонь посадила каждая бригада ? Пожалуйста ! И спасибки за рание!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40+40+40= 120 - первая бригада 2) 50+50=100 - вторая бригада
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