Помогите решить задачку если вам не лень :) Вот задачка : Две бригады рабочих посад??ли 220 яблонь .Первая бригада сажала 40 яблонь в день , а вторая 50 яблонь .Вторая бригада начала работу на один день позже первой . Сколько я...

Математика

Помогите решить задачку если вам не лень :) Вот задачка : Две бригады рабочих посад??ли 220 яблонь .Первая бригада сажала 40 яблонь в день , а вторая 50 яблонь .Вторая бригада начала работу на один день позже первой . Сколько яблонь посадила каждая бригада ? Пожалуйста ! И спасибки за рание!)

Автор: Гость