Приведите дробь 2 9 к знаменателю 27 чему равен чеслитель превидёной дроби
Математика
Приведите дробь 2 9 к знаменателю 27 чему равен чеслитель превидёной дроби
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Гость:
Изиииии.... Получается дробь 6/27
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