Чистым веществом является:а) детская вода б) отфильтрованная вода в) горная вода г) дистиллированная вода. Срочно!!!!!!
Химия
Чистым веществом является:а) детская вода б) отфильтрованная вода в) горная вода г) дистиллированная вода. Срочно!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Отфильтрованная вода.
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