Избавьте предложения от двусмысленности. Сегодня футболисты покинули поля стад??она без голов. По выходным я вожу детей парк. После повторного анализа были получены отличный результаты
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Избавьте предложения от двусмысленности. Сегодня футболисты покинули поля стад??она без голов. По выходным я вожу детей парк. После повторного анализа были получены отличный результаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня футболисты покинули поле стадиона, не забив ни гола. По выходным мы ходим с детьми в парк. после повторного анализа были получены отличные результаты.
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