Реши задачу. Может ли кречет догнать зайца,если скорость зайца 50км/ч? Произведи ??еобходимые вычисления.
Математика
Реши задачу. Может ли кречет догнать зайца,если скорость зайца 50км/ч? Произведи ??еобходимые вычисления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 км/ч это 13.88 м/с следовательно может. 50км/ч переведем в м/ч 50*1000=50000. 50000/3600=13.88м/с
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