Помогите составить словообразовательное гнездо со словами: Бумага, цена.
Русский язык
Помогите составить словообразовательное гнездо со словами: Бумага, цена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домашний, домоводство, домовитый, домик, домишко, домище, домашний, бездомный, домовничать, надомный, домина, домовладелица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Избавьте предложения от двусмысленности. Сегодня футболисты покинули поля стад??она без голов. По выходным я вожу детей парк. После повторног...
Математика
Реши задачу. Может ли кречет догнать зайца,если скорость зайца 50км/ч? Произведи ??еобходимые вычисления.
Математика
Подбери к словам обазначающим признаки предметов проверочные слова обазначающие предметы ХОЛОДНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ САДОВЫЙ БОЛЬНОЙ ЗОЛОТОЙ МОРСКОЙ МЕТАЛЛ...