Помогите составить словообразовательное гнездо со словами: Бумага, цена.

Русский язык
Помогите составить словообразовательное гнездо со словами: Бумага, цена.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домашний, домоводство, домовитый, домик, домишко, домище, домашний, бездомный, домовничать, надомный, домина, домовладелица
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