Опишите образ Лизы, Эраста, природы из повести Бедная Лиза. С цитатами!!!!!!

Гость: Гость:

Лиза-простая крестьянская девушка, которая зарабатывает шитьем и цветами.Она в душе и внешне простая девушка. Эраст- молодой парень, душевный и радостный, которая полюбила Лиза, но одно мгновение:проигрыш Эраста в игру(в карты) переворачивает все и тянет на этот подлый поступок.