Опишите образ Лизы, Эраста, природы из повести Бедная Лиза. С цитатами!!!!!!
Литература
Опишите образ Лизы, Эраста, природы из повести Бедная Лиза. С цитатами!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиза-простая крестьянская девушка, которая зарабатывает шитьем и цветами.Она в душе и внешне простая девушка. Эраст- молодой парень, душевный и радостный, которая полюбила Лиза, но одно мгновение:проигрыш Эраста в игру(в карты) переворачивает все и тянет на этот подлый поступок.
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