Имеется число, кратное 25.Когда его разделили на 25, полученое число сложили с делим??м, а затем из суммы вычли делитель, то получили 287. Найдите это число? надо составить уравнение и решить?
Математика
Имеется число, кратное 25.Когда его разделили на 25, полученое число сложили с делим??м, а затем из суммы вычли делитель, то получили 287. Найдите это число? надо составить уравнение и решить?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Обозначим искомое число за (х), тогда согласно условия задачи составим уравнение: х/25+х -25=287 Приведём уравнение к общему знаменателю 25: х + 25*х -25*25=25*287 х+25х -625=7175 26х=7175+625 26х=7800 х=7800 : 26=300 -искомое число Проверка: 300/25+300-25=287 12+300-25=287 287=287 -что соответствует условию задачи Ответ: Искомое число 300
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость бега верблюда в 5 раз больше скорости бега человека найдите скорость бег?? верблюда и скорость бега человека если скорость бега верблюда н...
Русский язык
Помогите плиз с русским. Упражнение 187.картинка правда не очень хорошего качества.Помогите плиз очень надо