Имеется число, кратное 25.Когда его разделили на 25, полученое число сложили с делим??м, а затем из суммы вычли делитель, то получили 287. Найдите это число? надо составить уравнение и решить?

Математика

Имеется число, кратное 25.Когда его разделили на 25, полученое число сложили с делим??м, а затем из суммы вычли делитель, то получили 287. Найдите это число? надо составить уравнение и решить?

Автор: Гость