Имеется моток никелиновой проволоки известной массы и сечения. Определите ее соп??отивление

Физика
Имеется моток никелиновой проволоки известной массы и сечения. Определите ее соп??отивление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление определяется по формуле  R = pl/S, где p - удельное сопротивление никелина, l - его длина, S - площадь сечения Так как мы знаем только длину, а не массу, сделаем преобразование Объем V = l * S, m = V/ p1 = (l * S) / p1, где p1 - плотность никелина Из этого l = (m * p1) / S Подставляем  R = (m * p1 * p)/(S * S) Данные берем из задачи или таблицы и решаем Ответ: R = (m * p1 * p)/(S * S)
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