131 пожалуйста помогите Я просто болела и меня не было
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131 пожалуйста помогите Я просто болела и меня не было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Шофёры,лекторы,договоры,офицеры,торты,крема. 2.Сторожа,паспорта,адреса,голоса, директора, катера. 1.Стран,рощь,сердц,дел,мест,плеч,колень. 2.Абрикос,мандарин,апелтсин,помидор,баклажан, километров, килограмм, носков. 3.Грузин,солдат,яблок,ботинок,сапог,чулок.
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