Запиши имена существителтные дописывая их падежные окончания определи склонение число и падеж
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Запиши имена существителтные дописывая их падежные окончания определи склонение число и падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О зебре-окончание е.1 скл.,ед.ч.,П.п Ветераном-окончание ом .2 скл.,ед.ч.,Т.п Луне-окончание е .1 скл.,ед.ч.,Д.п Ворот- окончание нулевое .2 скл.,мн.ч.,Р.п
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