Задание:вычислите: 1)2 4/5:0,7-1,8= 2) 6:3/4+1,2= 3)3/5:0,25+0,6= 4)1,6*1/2+3,2= 5)0,3*1 4/5-0,24= 6)0,8*1 1/4+5,6
Математика
Задание:вычислите: 1)2 4/5:0,7-1,8= 2) 6:3/4+1,2= 3)3/5:0,25+0,6= 4)1,6*1/2+3,2= 5)0,3*1 4/5-0,24= 6)0,8*1 1/4+5,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).2 4/5:0,7-1,8=2+4/5:0,7-1,8=2+0,8:0,7-1,8=2+1,14-1,8=1,34 2).6:3/4+1,2=6:0,75+1,2=8+1,2=9,2 3).3/5:0,25+0,6=0,6:0,25+0,6=2,4+0,6=3 4).1,6*1/2+3,2=1,6*0,5+3,2=0,8+3,2=4 5).0,3*1 4/5-0,24=0,3*1+4/5-0,24=0,3+1+0,8-0,24=1,3+08-0,24=2,1-0,24=1,86 6).0,8+ 1 1/4 +5,6=0,8+1+1/4+5/6=0,8+1+0,25+5,6=2,05+5,6=7,65
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