Для того,чтобы обработать цветы, Виннии- Пухху нужно приготовить 2 кг . 2 %-ного раст??ора нитрата натрия . Помогите ему вычислить массу воды и массу соли,которые ему нужно взять? Только подробно ,пожалуйста
Химия
Для того,чтобы обработать цветы, Виннии- Пухху нужно приготовить 2 кг . 2 %-ного раст??ора нитрата натрия . Помогите ему вычислить массу воды и массу соли,которые ему нужно взять? Только подробно ,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=m(вещ)/m(раствора) m(раствора)=W*m(вещ) m(раствора)=2*0,02=0,04(кг) - масса соли (0.02 это тоже что 2%) m(воды)= 2-0,04 = 1,96(кг)
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