Для того,чтобы обработать цветы, Виннии- Пухху нужно приготовить 2 кг . 2 %-ного раст??ора нитрата натрия . Помогите ему вычислить массу воды и массу соли,которые ему нужно взять? Только подробно ,пожалуйста

Химия

Для того,чтобы обработать цветы, Виннии- Пухху нужно приготовить 2 кг . 2 %-ного раст??ора нитрата натрия . Помогите ему вычислить массу воды и массу соли,которые ему нужно взять? Только подробно ,пожалуйста

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