Имеются три вещества - газообразный хлор(t плав. меньше 0), алмаз (t плав.больше 0) и кристаллы поваренной соли(t плав.больше 0) . объясните почему эти вещества различаются тепературой плавления
Химия
Имеются три вещества - газообразный хлор(t плав. меньше 0), алмаз (t плав.больше 0) и кристаллы поваренной соли(t плав.больше 0) . объясните почему эти вещества различаются тепературой плавления
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Гость:
Из-за разных плотностей веществ. Думаю так
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