Именованный масштаб плана 1-250 метров расчищайте сколько сантиметров надо отложить на этом плане при изображении расстояния в: 500 метров; 1 километр; 1250 метров

Математика

Именованный масштаб плана 1-250 метров расчищайте сколько сантиметров надо отложить на этом плане при изображении расстояния в: 500 метров; 1 километр; 1250 метров

Автор: Гость