Именованный масштаб плана 1-250 метров расчищайте сколько сантиметров надо отложить на этом плане при изображении расстояния в: 500 метров; 1 километр; 1250 метров
Математика
Именованный масштаб плана 1-250 метров расчищайте сколько сантиметров надо отложить на этом плане при изображении расстояния в: 500 метров; 1 километр; 1250 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см -250м 2см-500м 4см-1км 5см-1250метров
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