Имя путешественника пожалуйста помогите
География
Имя путешественника пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Витус Беринг. открыл пролив между Азией и Америкой 2)АбельТасман-открыл новую Зеландию 3)Джеймс Кук.-Открыл Австралию. 4) Муравьев-Апостол И.М. Путешествие по Тавриде 5) Онисим Панкратов совершил кругосветное путешествие на велосипеде.
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