Имя путешественника пожалуйста помогите

Гость: Гость:

1)Витус Беринг. открыл пролив между Азией и Америкой 2)АбельТасман-открыл новую Зеландию 3)Джеймс Кук.-Открыл Австралию. 4) Муравьев-Апостол И.М. Путешествие по Тавриде 5) Онисим Панкратов совершил кругосветное путешествие на велосипеде.