Индивидуальное сообщение о природе

Окружающий мир
Индивидуальное сообщение о природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природу надо беречь и оберегать не мусорить и ухаживать за природой надо беречь животных из красной книге 
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