Индивидуальное сообщение о природе
Окружающий мир
Индивидуальное сообщение о природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природу надо беречь и оберегать не мусорить и ухаживать за природой надо беречь животных из красной книге
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