Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но сопровождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса иллюстрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирую...
Обществознание
Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но сопровождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса иллюстрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это свойство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данным примером иллюстрируется свойство общественного прогресса - противоречие (противоречивый характер) Примеры: - развитие всевозможных средств связи (радио, спутниковые, сотовые, телевизионные, WiFi, 3G, 4G и др.) привели к тому что вся атмосфера Земли пронизана вредным излучением, что не благотворно сказывается на здоровье человека ; - развитие атомной и ядерной энергетики привели к получению дешевой энергии, но в то же время несёт потенциальную опасность всему человечеству (авария на Чернобыльской АЭС, авария на Фукусиме)
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