Информатика. 7 класс. Напишите на си++ пожалуйста Дополните программу, которая выводит на экран знак "-" (минус), если число, введенное с клавиатуры отрицательное, и знак "+" (плюс) - если число положительное (не учитывать, чт...

Информатика
Информатика. 7 класс. Напишите на си++ пожалуйста Дополните программу, которая выводит на экран знак "-" (минус), если число, введенное с клавиатуры отрицательное, и знак "+" (плюс) - если число положительное (не учитывать, что с клавиатуры может быть введн ноль) 1. В 6 строке в скобках напишите условие, которое будете проверять 2. В 8 строке напишите оператор вывода, который будет выполняться, если условие ИСТИННО (выполняется) 3. В 12 строке напишите оператор вывода, который будет выполняться, если условие ЛОЖНО (не выполняется) 1 #include 2 main() 3 { 4 int A; 5scanf("%d",amp;A); 6 if ( ) //проверка условия 7 { 8 //оператор вывода, если условие истинно 9 } 10 else 11 { 12 //оператор вывода, если условие ложно 13 } 14 }
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <stdio.h> main()  { 
int A; 
scanf("%d",&A); 
if (A>0) //проверка условия 

 printf("+");
}   else   { 
 printf("-");
 }  } Пример: 25 +
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