Информатика. 7 класс. Напишите на си++ пожалуйста Дополните программу, которая выводит на экран знак "-" (минус), если число, введенное с клавиатуры отрицательное, и знак "+" (плюс) - если число положительное (не учитывать, чт...

Информатика

Информатика. 7 класс. Напишите на си++ пожалуйста Дополните программу, которая выводит на экран знак "-" (минус), если число, введенное с клавиатуры отрицательное, и знак "+" (плюс) - если число положительное (не учитывать, что с клавиатуры может быть введн ноль) 1. В 6 строке в скобках напишите условие, которое будете проверять 2. В 8 строке напишите оператор вывода, который будет выполняться, если условие ИСТИННО (выполняется) 3. В 12 строке напишите оператор вывода, который будет выполняться, если условие ЛОЖНО (не выполняется) 1 #include 2 main() 3 { 4 int A; 5scanf("%d",amp;A); 6 if ( ) //проверка условия 7 { 8 //оператор вывода, если условие истинно 9 } 10 else 11 { 12 //оператор вывода, если условие ложно 13 } 14 }

Автор: Гость