У чому полягає дорослість як 15 -річного підлітка
Литература
У чому полягає дорослість як 15 -річного підлітка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хронологічні межі підліткового віку - від 11-12 р. до 14-15 р. Основний зміст і специфіка цього віку полягає в переході від дитинства до дорослості всіх аспектів розвитку - фізичного, розумового, морального, соціального. У фізич. розвитку спостерігаються швидкі і бурхливі зміни. Перебудовується весь організм, що зумовлено, насамперед, статевим дозріванням. Активізація діяльності ендокринної системи зумовлює інтенсивний фізичний і фізіологічний розвиток. Показники розмірів та маси внутрішніх органів наближаються до показників дорослої людини. Відбувається вдосконалення нейронів кори головного мозку, збагачуються асоціативні зв'язки між різними ділянками мозку. Поси¬люються гальмівні процеси. Інтенсивно розвивається друга сигнальна система. Розвиток нервової системи підлітка призводить до посилення розумову активності підлітка, зростання його здатності регулювати свою поведінку. Водночас, центральна нервова системна перебуває у стані глибоких змін, а тому не відзначається витривалістю. Внаслідок цього підлітки підвищено збудливі, їхня поведінка нестійка, імпульсивна, дії час¬то нестримні, безконтрольні, підвищено реактивні. Соціальна ситуація розвитку особистості підлітка відзначається суперечливістю і нерівномірністю переходу від дитинства до дорослості. Головний фактор розвитку особистості підлітка - зростання соціальної активності. Підліток починає шукати інші сфери діяльності, крім навчання: гурткові заняття, спортивні секції, дружні компанії. Соціальна активність підлітків спрямована, насамперед, на прийняття та засвоєння норм, цінностей і спо¬собів поведінки, характерних для світу дорослих та стосунків між ними. Численні якісні та кількісні зміни в організмі та у психіці підлітка кардинально перетворюють його попередні інтереси та відносини з оточуючими. Все це викликає складні, суперечливі переживання підлітка, що зумовлюють труднощі його виховання та негативні прояви поведінки: впертість, грубість, негативізм, агресивність, дратівливість. Все це свідчить про кризу підліткового віку. У всіх напрямках відбувається становлення якісних новоутворень внаслідок перебудови організму, трансформації взає¬мин з дорослими та однолітками, освоєння нових способів соціальної взає¬модії, змісту морально-етичних норм, розвитку самосвідомості, інтересів, пізнавальної та учбової діяльності. Причина нами кризи є неузгодженость процесів статевого дозрівання, загальноорганічного розвитку та соціального формування. Зміни у самосвідомості становлять основні новоутворення у психіці підлітка, який починає усвідомлювати себе як особистість - члена суспільства і учасника міжособистісних відносин. Відбуваєть¬ся переорієнтація з норм і цінностей дитячого світу на дорослий, вироб¬лення особистісних утворень, які відіграють вирішальну роль в оволодінні дитиною позицією дорослого. До кінця підліткового віку виникає центральне новоутворення у самосвідомості підлітка - почуття дорослості, що виявляється в прагненні бути й вважатись дорослим. Провідною діяльністю, в якій формується центральне новоутворення особистості підлітка, виступає інтимно-особистісне спілкування. Воно відзначається такими якостями, як позитивна емоційна забарвленість, довірливість, рівноправність його учасників.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Другие предметы
Геометрия
Помагите пожалуста угол между высотои и боковой стороной равнобедренного треуго??ьника на 15 градуса меньше угла при его основани. Найдите углы три...
Окружающий мир