Помагите пожалуста угол между высотои и боковой стороной равнобедренного треуго??ьника на 15 градуса меньше угла при его основани. Найдите углы триугольника.

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Пусть угол при основании х, тогда угол между высотой и боковой стороной х-15, так как образуется прямоугольный треугольник их сумма равна 90=> х+х-15=90 х=37,5 - угол при основании, данный треугольник равнобедренный=> оба угла при основании равны 37.5 угол между прямыми=37,5-15=22,5 22,5*2=45 - третий угол треугольника, умножили на 2, так как в равнобедренном треугольнике высота, которая спускается на основание является еще и биссектрисой и медианой и высотой.