Особенности строения корневой системы у липы
Биология
Особенности строения корневой системы у липы
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Карл Линней в 1753 году подразделил род липа на два самостоятельных вида: липа европейская и липа американская. В 1763 году английский ботаник Миллер впервые описал самостоятельный вид липы, а немецкий ботаник Эрхарт дал ему чуть позже название - липа мелколистная. В семействе липовых насчитывается до сорока родов, объединяющих около 500 видов растений, распространенных на всех континентах земного шара, но главным образом в тропических странах Юго-Восточной Азии, в тропической Африке, Бразилии. К роду липа относится до 45 видов лип, встречающихся в умеренном и частично субтропическом климате Северного полушария. У нас естественно произрастает 16 видов лип и введено 11 экзотов. На Украине и в Молдавии можно встретить липы европейскую, крупнолистную, войлочную, или венгерскую (серебристую), а на Кавказе и в Крыму - липы кавказскую, или, крымскую, опушенностолбиковую, Ледебура. В отдельных районах европейской части культивируют липы американскую, или черную; заброшенную, разнолистную - все родом из Северной Америки. На Дальнем Востоке липа также не редкость: там распространены липы амурская, Комарова, раскидистая, Таке, маньчжурская, корейская, китайская, Оливера.
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