Как вышли на сушу растения и животные, благодаря чему. По периодам. Заранее спасибо...

Биология
Как вышли на сушу растения и животные, благодаря чему. По периодам. Заранее спасибо...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда жизнь зародилась на нашей планете,то нынешний кислород не был таким как сейчас,он был не пригоден для дыхания,в нем был пепел,насколько я помню от образования нашей земли.Со врменем в океане все жеще и жеще стали стычки животных,а кислород на суше все очищался и очищался....Произошло внезапное появление и быстрое распространение форм жизни с твердым минеральным скелетом. В палеозое животные и растения наконец вышли на сушу, в качестве первопроходцев выступили именно последние. Считается, что выход жизни на сушу произошел в начале девона на берегах мелководных морей, там появились заросли первых наземных растений псилофитов. Общепризнанная теория гласит, что определенные виды водорослей, жившие вблизи береговой полосы, сначала, что называется, высунули голову на воздух, а позже начали заселять приливно-отливную зону.
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