Объясните пожалуйста тему по английскому : когда употребляется shall. а когда will
Английский язык
Объясните пожалуйста тему по английскому : когда употребляется shall. а когда will
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
shall и will являются вспомогательными глаголами будущего времени , но в современном английском языке глагол will более распространен, и он обычно заменяет shall. 1) Составляя разделительный вопрос, который начинается с фразы Let's... - Давайте..., короткий вопрос (уточнение) будет звучать какshall we.Например. Let's go there, shall we? - Давайте пойдем туда, хорошо? глагол shall не заменяется will. Shall употребляется только с местоимениями первого лица единственного и множественного числа (I, we). Will употребляется со всеми остальными лицами. Однако в современном английском языке will зачастую заменяет shall. I shall (will) go there - Я пойду туда. We shall (will) do it - Мы сделаем это. Однако эта тенденция вовсе не говорит о том, что shall больше не употребляется в качестве вспомогательного глагола для будущего времени. Употребление shall в будущем времени придает предложению более официальный и серьезный оттенок. В то же время в некоторых диалектах английского языка употребление shall в качестве вспомогательного глагола для будущего времени считается устаревшим. 3) Глаголы shall и will могут также употребляться в качестве модальных глаголов. Например, с первым лицом shall в вопросительном предложении выражает распоряжение или указание. При этом его смысл имеет оттенок долженствования. Shall I close the door? - Закрыть дверь? Употребление shall со вторым и третьим лицом придает ему оттенок обещания, приказания, угрозы и т.д. You shall receive the letter tomorrow - Вы получите письмо завтра. Will с модальным значением может выражать просьбу или желание, намерение. Will you call me? - Позвоните мне, пожалуйста. I will read this book with pleasure - Я с удовольствием прочитаю эту книгу. 4) Есть интересная шутка, которая демонстрирует последствия неверного употребления shall/ will. A foreign tourist was swimming in an English lake. Taken by cramps, he began to sink. He called out for help: “Attention! Attention! I will drown and no one shall save me!” Many people were within earshot, but, being well-brought up Englishmen and women, they honored his wishes and permitted him to drown. Как вы поняли, турист утонул.
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