Стихотворение листок. Как драматизм жизни листка передаёт актёр?

Литература
Стихотворение листок. Как драматизм жизни листка передаёт актёр?
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