Условия благоприятны для развития хозяйства в южном междуречье

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Условия благоприятны для развития хозяйства в южном междуречье
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Автор: Гость
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Гость:
Благоприятный теплый климат,культура,города Ур,Урук,глина основной материал,нет лесов,нет стоительного камня.Это же 5 класс да?
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