Тяжелоатлет поднял штангу массой 156 кг а легкоатлет поднял штангу масса которой с??ставляет 9/13 массы первой На сколько кг масса первой больше массы второй штанги?

Математика

Тяжелоатлет поднял штангу массой 156 кг а легкоатлет поднял штангу масса которой с??ставляет 9/13 массы первой На сколько кг масса первой больше массы второй штанги?

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