Тяжелоатлет поднял штангу массой 156 кг а легкоатлет поднял штангу масса которой с??ставляет 9/13 массы первой На сколько кг масса первой больше массы второй штанги?

Математика
Тяжелоатлет поднял штангу массой 156 кг а легкоатлет поднял штангу масса которой с??ставляет 9/13 массы первой На сколько кг масса первой больше массы второй штанги?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)156÷13×9=12×9= 108 2)156-108=48 О/Т:НА 48 КГ
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