Табличка в 3 столбика. Первый столбец называется Форменные элементы. Второй особе??ности строения. Третий функция. В первом столбики 1)эритроцыты 2)лейкоциты 3)Трамбоциты.

Биология
Табличка в 3 столбика. Первый столбец называется Форменные элементы. Второй особе??ности строения. Третий функция. В первом столбики 1)эритроцыты 2)лейкоциты 3)Трамбоциты.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эритроциты-красные клетки крови, двояковогнутые, не имеющие ядра, основная функция перенос кислорода из легких к тканям и двуокиси углерода из тканей в легкие лейкоциты-белые кровяные тельца, содержат ядро. основная функция-защитная. лейкоциты уничтожают микроорганизмы путем фагоцитоза или дейстием на них другими бактерицидными лейкоцитарными факторами. тромбоциты или кровяные пластинки-самые маленькие безъядерные клетки крови сферической или дисковидной формы.  ранспортная функция, которая включает в себя ряд подфункций: дыхательная; питательная; выделительная; терморегулирующая; регуляторная.Защитная функция;гомеостатическая функция
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