Площадь квадрата равна 36см квадратных.чему равна длина стороны?

Математика
Площадь квадрата равна 36см квадратных.чему равна длина стороны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как квадрат имеет 4 стороны, то нужно площадь квадрата разделить на 4. 36:4=9 каждая сторона равна 9 
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