Какие духовные изменения произошли в Европе в 21 веке
Обществознание
Какие духовные изменения произошли в Европе в 21 веке
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Гость:
Появление толерантность, Закончены однополые браки в Америке
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