Как понять задание? Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. обьясните, если знаете.ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!!
Алгебра
Как понять задание? Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. обьясните, если знаете.ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крч, если знаешь как они выглядят, то вот: парабола(квадратичная функция) y=ax^2 + bx + c, где а не равно 0 у = ах^2 это тоже парабола, но обязательно проходящая через точку (0;0) - начало координат обратная пропорциональность(гипербола) - у=к/х где к - некоторое число, а х и у - переменные крч, если все очень плохо, пошли в личку, объясню, ну точней постараюсь
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