Добрый вечер!!! Помогите решить номер 20. Пожалуйста!!!

Математика
Добрый вечер!!! Помогите решить номер 20. Пожалуйста!!!
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Гость:
Ответ с рисом было 12 пирожков
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