Добрый вечер!!! Помогите решить номер 20. Пожалуйста!!!
Математика
Добрый вечер!!! Помогите решить номер 20. Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ с рисом было 12 пирожков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Биология
Пожалуйста помогите! 20 баллов отдам! Класс Двустворчатые Пищеварительная систем??, Дыхательная система, Кровеносная система, выделительная систем...
Математика
Периметр равнобедренноготреугольникаравна 60 см а его боковаясторона 18 см найти основание треугольника