Пожалуйста помогите! 20 баллов отдам! Класс Двустворчатые Пищеварительная систем??, Дыхательная система, Кровеносная система, выделительная система, нервная система, органы чувств, размножение, развитие, значение.

Гость: Гость:

Щупальцами.черепа нет.скелет внутренний. покров-однослойный эпидермис. полость тела вторияная. кровеносная система замкнута, нет сердца органы чувств:светочувствительные клетки вдоль нервной трубки осязательные клетки по всему тела. органов слуха у него нет. выделительная-выделительные трубки, т.е. метанефридии дыхательная система представлена жабрами