Пожалуйста помогите! 20 баллов отдам! Класс Двустворчатые Пищеварительная систем??, Дыхательная система, Кровеносная система, выделительная система, нервная система, органы чувств, размножение, развитие, значение.
Биология
Пожалуйста помогите! 20 баллов отдам! Класс Двустворчатые Пищеварительная систем??, Дыхательная система, Кровеносная система, выделительная система, нервная система, органы чувств, размножение, развитие, значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щупальцами.черепа нет.скелет внутренний. покров-однослойный эпидермис. полость тела вторияная. кровеносная система замкнута, нет сердца органы чувств:светочувствительные клетки вдоль нервной трубки осязательные клетки по всему тела. органов слуха у него нет. выделительная-выделительные трубки, т.е. метанефридии дыхательная система представлена жабрами
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