Помогите решить уравнения, плиз
Алгебра
Помогите решить уравнения, плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)5х-4х+2=5 Х=3 Б)у^2-1=-2 У=1 В)-4х^2+6х+7=16-4x^2 6x=9 X=1,5
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