Помогите пожалуйста!!!!! Женя прыгнул в высоту. Результат оказался на 34см меньше , ??ем его рост ,и на 10 см больше роста его сестры. Найди рост Жени , если рост его сестры 1м 5см. Схему и решение.
Математика
Помогите пожалуйста!!!!! Женя прыгнул в высоту. Результат оказался на 34см меньше , ??ем его рост ,и на 10 см больше роста его сестры. Найди рост Жени , если рост его сестры 1м 5см. Схему и решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м5см= 105см 105+(10+34)=149см -рост жени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лебедь-одна из самых крупных и сильных птиц. Лебедь служит символом красоты. Его в??спевают в стихах и песнях. Лебедь плывет по воде легко и бес...
Русский язык
Подбери необходимые предлоги в сочетаниях слов вставь и напиши пропущенные окончания имен существительных определи падеж существительных
Русский язык
Прочитайте запишите имена сущиствительные в форме единственого числа.укажите ск??онения.подчеркните изученые орфаграмы. Мыши,врачи,грачи,печи,кар...
Математика