Помогите пожалуйста!!!!! Женя прыгнул в высоту. Результат оказался на 34см меньше , ??ем его рост ,и на 10 см больше роста его сестры. Найди рост Жени , если рост его сестры 1м 5см. Схему и решение.

Математика

Помогите пожалуйста!!!!! Женя прыгнул в высоту. Результат оказался на 34см меньше , ??ем его рост ,и на 10 см больше роста его сестры. Найди рост Жени , если рост его сестры 1м 5см. Схему и решение.

Автор: Гость