Прочитайте запишите имена сущиствительные в форме единственого числа.укажите ск??онения.подчеркните изученые орфаграмы. Мыши,врачи,грачи,печи,карандаши,ночи,веши,плащи,стрижи,броши.
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Прочитайте запишите имена сущиствительные в форме единственого числа.укажите ск??онения.подчеркните изученые орфаграмы. Мыши,врачи,грачи,печи,карандаши,ночи,веши,плащи,стрижи,броши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мыши- мышь( 3 скл.) мягкий знак после шипящих, врачи- врач( 2 скл.) мягкий знак в мужском роде не пишется, грачи-грач(2 скл.) мягкий знак в мужском роде не пишется, печи- печь(3 скл.) мягкий знак после шипящих, карандаши- карандаш( 2 скл.) мягкий знак в мужском роде не пишется, ночи- ночь( 3 скл.) мягкий знак после шипящих, вещи- вещь (3 скл.) мягкий знак после шипящих, плащи- плащ (2 скл.) мягкий знак в мужском роде не пишется, стрижи- стриж( 2 скл.) мягкий знак в мужском роде не пишется, броши- брошь (3 скл.) мягкий знак после шипящих
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