Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50 км/ч ' одновременно навстречу к??лонне из города В выехал автобус со скоростью 60 км/ ч .через сколько времени колонна автомашин встретиться с автобусом если расстояние между ...
Математика
Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50 км/ч ' одновременно навстречу к??лонне из города В выехал автобус со скоростью 60 км/ ч .через сколько времени колонна автомашин встретиться с автобусом если расстояние между городами 330км/ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Скорость сближения колонны автомашин с автобусом равна: 50+60=110 (км/час) Встреча автомашин с автобусом произойдёт через: 330 : 110=3 (часа) Ответ: 3 часа
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