Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50 км/ч ' одновременно навстречу к??лонне из города В выехал автобус со скоростью 60 км/ ч .через сколько времени колонна автомашин встретиться с автобусом если расстояние между ...

Математика

Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50 км/ч ' одновременно навстречу к??лонне из города В выехал автобус со скоростью 60 км/ ч .через сколько времени колонна автомашин встретиться с автобусом если расстояние между городами 330км/ч ?

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