Лебедь-одна из самых крупных и сильных птиц. Лебедь служит символом красоты. Его в??спевают в стихах и песнях. Лебедь плывет по воде легко и бесшумно. Вода под ним светлеет,принимает перламутровый оттенок. ( Озаглавьте текст....
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Лебедь-одна из самых крупных и сильных птиц. Лебедь служит символом красоты. Его в??спевают в стихах и песнях. Лебедь плывет по воде легко и бесшумно. Вода под ним светлеет,принимает перламутровый оттенок. ( Озаглавьте текст.Укажите время глаголов).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасная птица. Служит(настоящее время); Воспевают(настоящее время); Плывёт(настоящее время); Светлеет(настоящее время); Принимает(настоящее время).
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