Подбери необходимые предлоги в сочетаниях слов. вставь и напиши пропущенные окон??ания имен существительных. определи падеж существительных.поселился в деревне ,какой падеж? И нашел в газете ? Падеж, давно не был в зоопарке? Па...
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Подбери необходимые предлоги в сочетаниях слов. вставь и напиши пропущенные окон??ания имен существительных. определи падеж существительных.поселился в деревне ,какой падеж? И нашел в газете ? Падеж, давно не был в зоопарке? Падеж какой ,помогите пожалуйста !!!!!! Не успеваю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В деревне Предложный В газете Предложный И в зоопарке тоже Предложный
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