В фургоне 48 ящиков с яблоками

Математика
В фургоне 48 ящиков с яблоками
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Гость:
В смисле что надо сделать братуха?
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