Политика якобинского тирора

История
Политика якобинского тирора
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Гость:
Несмотря на утверждение конституции, 10 октября 1793 г. появился декрет Конвента, которым осуществление только что утверждённым народным голосованием демократической конституции откладывалось до заключения мира, и в стране устанавливался «революционный порядок управления» /3/. Обосновывая необходимость именно такого решения, Сен-Жюст разъяснял, что правительство республики должно быть «революционным в том смысле, что оно не должно считать себя связанным обязанностью соблюдать конституционные права и гарантии и что его главная задача заключается в том, чтобы силой подавить врагов свободы». /14, с.328/.
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