Определите влияние первых средневековых империй на европейскую историю
История
Определите влияние первых средневековых империй на европейскую историю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все годусадрства делятся на первичные вторичные и периферийные. Многие страны были построены на обломках первичных империй. Например, римская империя была размыта по всей Европе...после ее падения страны развиваясь пользовались тем,что римляне оставили после себя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Условие к задаче мотоциклист за день проехал некоторое расстояние. 1% пути он ехал по проселочной дороге что составило 3 км. Остальную часть он еха...
История
Биология
Пожалуйста помогите! 20 баллов отдам! Класс Двустворчатые Пищеварительная систем??, Дыхательная система, Кровеносная система, выделительная систем...